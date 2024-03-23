Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетою по Харкову, є влучання

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 22:56
Росіяни вдарили ракетою по Харкову, є влучання
наслідки удару по Харкову 23 березня, фото прокуратури

Російські війська у суботу ввечері атакували Харків, влучили у промзону у Слобідському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Офіс генпрокурора, Суспільне

 

Пряма мова Терехова: "Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!".

Реклама:

Деталі: Як повідомляє Суспільне, у Харкові пролунав вибух. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.

За даними видання, звук вибуху також чутно в Миколаєві.

Оновлено: Пізніше Терехов повідомив про "приліт" у промзону одного з районів Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

"На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - написав він.

 

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

Теми: Харківвійнавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили ППО збили 18 з 27 повітряних цілей уночі

боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул тимчасового чемпіона світу WBC

В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства, Рада готує зміни

Зеленський анонсував нові кадрові рішення

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харків
У Харкові лише третина будинків мають світло й половина – опалення
Харків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники
У Харкові пролунали вибухи
Останні новини
09:41
РФ атакувала об’єкт на Львівщині, у який била 24 та 29 березня. Загинув чоловік
09:36
боксФундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю, але уникає розмов про бій з Богачуком
09:29
Ексглава контррозвідки Німеччини судитиметься зі своїм колишнім відомством
09:17
Путін призиває на військову службу 150 тисяч осіб від 18 років
08:55
Антинаркотичні рейди у Франції тривають: вже понад 1700 арештованих
08:50
Ліси в тумані війни. Чому їм (не) потрібно більше санітарних рубок
08:38
Росіяни втратили ще 650 вояків та до пів сотні артсистем
08:20
Сили ППО збили 18 з 27 повітряних цілей уночі
07:50
На фронті відбулося 85 бойових зіткнень – зведення
07:47
Нові топові серіали, які варто подивитися у квітні: добірка
Усі новини...
Реклама: