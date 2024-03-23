Росіяни вдарили ракетою по Харкову, є влучання

Російські війська у суботу ввечері атакували Харків, влучили у промзону у Слобідському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Офіс генпрокурора, Суспільне

Пряма мова Терехова: "Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!".

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Деталі: Як повідомляє Суспільне, у Харкові пролунав вибух. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.

За даними видання, звук вибуху також чутно в Миколаєві.

Оновлено: Пізніше Терехов повідомив про "приліт" у промзону одного з районів Харкова.

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"На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - написав він.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.