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Россияне ударили ракетой по Харькову, есть попадание

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 22:56
Россияне ударили ракетой по Харькову, есть попадание
последствия удара по Харькову 23 марта, фото прокуратуры

Российские войска в субботу вечером атаковали Харьков, попали в промзону в Слободском районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Офис генпрокурора, Суспільне

 

Прямая речь Терехова: "Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!".

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Детали: Как сообщает Суспільне, в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу.

По данным издания, звук взрыва также слышно в Николаеве.

Обновлено: Позже Терехов сообщил о "прилете" в промзону одного из районов Харькова.

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"К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", - написал он.

 

Позже Офис генпрокурора сообщил, что около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены складские помещения и здания предприятия.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.

Темы: Харьковвойнавзрыв
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