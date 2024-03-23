Россияне ударили ракетой по Харькову, есть попадание
Российские войска в субботу вечером атаковали Харьков, попали в промзону в Слободском районе.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Офис генпрокурора, Суспільне
Прямая речь Терехова: "Город снова под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!".
Детали: Как сообщает Суспільне, в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии в городе и области объявили воздушную тревогу.
По данным издания, звук взрыва также слышно в Николаеве.
Обновлено: Позже Терехов сообщил о "прилете" в промзону одного из районов Харькова.
"К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", - написал он.
Позже Офис генпрокурора сообщил, что около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены складские помещения и здания предприятия.
По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.