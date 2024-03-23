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Зеленський про атаку РФ: У ракетах і "Шахедах" було 7,5 тисяч іноземних компонентів

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 23:31
Зеленський про атаку РФ: У ракетах і Шахедах було 7,5 тисяч іноземних компонентів
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у ворожих ракетах та "Шахедах", які були використані для атаки на українську енергетику 22 березня, щонайменше 7,5 тисяч іноземних компонентів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "В усіх цих "Іскандерах", "Кинджалах" та інших російських ракетах, в "Шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу.

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В ракетах, що були використані за одну цю атаку проти України, проти нашої енергосистеми, було щонайменше триста типів компонентів з десяти країн. Разом із "Шахедами" загалом щонайменше сім з половиною тисяч компонентів.

Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити".

Деталі: Зеленський підкреслив, що партнерам важливо спільно діяти кожного разу, "коли ракети та дрони намагаються знищити наше життя, діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його".

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"Зокрема, це стосується ППО. Обовʼязково – санкцій", – сказав він.

Теми: Зеленськийвійнаракетний ударбезпілотники
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