Зеленский об атаке РФ: В ракетах и "Шахедах" было 7,5 тысяч иностранных компонентов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во вражеских ракетах и "Шахедах", которые были использованы для атаки на украинскую энергетику 22 марта, по меньшей мере 7,5 тысяч иностранных компонентов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Во всех этих "Искандерах", "Кинжалах" и других российских ракетах, в "Шахедах" десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран мира.

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В ракетах, которые были использованы за одну эту атаку против Украины, против нашей энергосистемы, было не менее трехсот типов компонентов из десяти стран. Вместе с "Шахедами" в целом по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов.

Каждый из них – это нарушение санкционных режимов против России, каждый – это чья-то попытка сделать деньги на уничтожении жизней. Нужно это остановить".

Детали: Зеленский подчеркнул, что партнерам важно совместно действовать каждый раз, "когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь, действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его".

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"В частности, это касается ПВО. Обязательно – санкций", – сказал он.