Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"
У суботу ввечері ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані на території України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Ще о 20:27 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях.
О 21:52 загрозу ударних безпілотників було оголошено на Полтавщині.
О 22:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Харківської області у напрямку півдня Полтавщини.
О 22:11 стало відомо про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Станом на 22:49 ворожий БпЛА на Миколаївщині рухається у напрямку Кіровоградської області.
О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
Станом на 23:17: "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.
О 23:31 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА в напрямку Кривого Рогу.
00:14 Дослівно ПС: "Загроза ударних БпЛА для Черкаської області".
00:35: ""Шахеди" з Кіровоградщини та Черкащини рухаються у напрямку Вінниччини".
00:41: "Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях! Ударний БпЛА у напрямку міста!"
1:21: "Житомирська область – загроза ударних БпЛА".
1:40: "Вінниччина – рух ударних БпЛА в західному напрямку. Загроза для Хмельницької області".
2:06: "Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА".
2:13: "Чернівецька область – загроза застосування ударних БпЛА".
2:41: "Рух ударних БпЛА:
- Хмельниччина – БпЛА у західному напрямку.
- Вінниччина – БпЛА північно-західним курсом.
- БпЛА з Миколаївської області у напрямку Дніпропетровської".
2:47: "Кривий Ріг – ударні БпЛА у напрямку міста".
3:09: "Тернопільщина - рух ударних БпЛА в західному напрямку".
3:29: "Львівська, Івано-Франківська області – загроза застосування ударних БпЛА".
3:35: "Нікополь – ударний БпЛА у напрямку міста".
Оновлено: О 6:11 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ворожих "Шахедів".