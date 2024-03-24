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Росіяни знову атакували Україну "Шахедами"

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 00:14
Росіяни знову атакували Україну Шахедами
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" зафіксовані на території України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Ще о 20:27 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Миколаївській та Херсонській областях.

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О 21:52 загрозу ударних безпілотників було оголошено на Полтавщині.

О 22:04 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" з Харківської області у напрямку півдня Полтавщини.

О 22:11 стало відомо про рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 22:49 ворожий БпЛА на Миколаївщині рухається у напрямку Кіровоградської області.

О 22:55 Повітряні сили повідомили про рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

Станом на 23:17: "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.

О 23:31 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА в напрямку Кривого Рогу.

00:14 Дослівно ПС: "Загроза ударних БпЛА для Черкаської області".

00:35: ""Шахеди" з Кіровоградщини та Черкащини рухаються у напрямку Вінниччини".

00:41: "Кривий Ріг – залишайтеся в укриттях! Ударний БпЛА у напрямку міста!"

1:21: "Житомирська область – загроза ударних БпЛА".

1:40: "Вінниччина – рух ударних БпЛА в західному напрямку. Загроза для Хмельницької області".

2:06: "Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА".

2:13: "Чернівецька область – загроза застосування ударних БпЛА".

2:41: "Рух ударних БпЛА:

  • Хмельниччина – БпЛА у західному напрямку.
  • Вінниччина – БпЛА північно-західним курсом.
  • БпЛА з Миколаївської області у напрямку Дніпропетровської".

2:47: "Кривий Ріг – ударні БпЛА у напрямку міста".

3:09: "Тернопільщина - рух ударних БпЛА в західному напрямку".

3:29: "Львівська, Івано-Франківська області – загроза застосування ударних БпЛА".

3:35: "Нікополь – ударний БпЛА у напрямку міста".

Оновлено: О 6:11 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ворожих "Шахедів".

Теми: безпілотникивійна
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