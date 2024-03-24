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Россияне снова атаковали Украину "Шахедами"

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 00:14
Россияне снова атаковали Украину Шахедами
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером вражеские ударные беспилотники типа "Шахед" зафиксированы на территории Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Еще в 20:27 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Николаевской и Херсонской областях.

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В 21:52 угроза ударных беспилотников была объявлена на Полтавщине.

В 22:04 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа "Shahed" из Харьковской области в направлении юга Полтавщины.

В 22:11 стало известно о движении БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

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По состоянию на 22:49 вражеский БпЛА на Николаевщине движется в направлении Кировоградской области.

В 22:55 Воздушные силы сообщили о движении очередной группы ударных БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении.

По состоянию на 23:17: "Шахеды" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

В 23:31 Воздушные силы предупредили об ударном БпЛА в направлении Кривого Рога.

00:14 Дословно ПС: "Угроза ударных БпЛА для Черкасской области".

00:35: ""Шахеды" из Кировоградской и Черкасской областей движутся в направлении Винницкой области".

00:41: "Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях! Ударный БпЛА в направлении города!"

1:21: "Житомирская область – угроза ударных БпЛА".

1:40: "Винницкая область – движение ударных БпЛА в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области".

2:06: "Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА".

2:13: "Черновицкая область – угроза применения ударных БпЛА".

2:41: "Движение ударных БпЛА:

  • Хмельницкая область – БпЛА в западном направлении.
  • Винницкая область – БпЛА северо-западным курсом.
  • БпЛА из Николаевской области в направлении Днепропетровской".

2:47: "Кривой Рог - ударные БпЛА в направлении города".

3:09: "Тернопольщина – движение ударных БпЛА в западном направлении".

3:29: "Львовская, Ивано-Франковская области – угроза применения ударных БпЛА".

3:35: "Никополь – ударный БПЛА в направлении города".

Обновлено: В 6:11 Воздушные силы объявили об отбое угрозы вражеских "Шахедов".

Темы: беспилотникивойна
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