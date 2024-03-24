Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали ВОГ і міни

наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 31 обстріл територій Сумської області, скидали ВОГ і міни, атакували некерованими авіаційними ракетами (НАР).

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

Реклама:

Деталі: По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, міномета, дрона-камікадзе типу "FPV", скидали ВОГ з БпЛА – 37 вибухів.

Краснопільську громаду ворог атакував з міномета, артилерії, також скидав ВОГ з БпЛА. Загалом – 50 вибухів.

По Середино-Будській громаді росіяни завдали авіаудару НАР, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Шалигинської громади ворог скинув 3 міни.

В Юнаківській громаді зафіксували обстріл дроном-камікадзе типу "FPV", 3 вибухи.

По Білопільській громаді був обстріл з ПТКР, 2 вибухи.

Хотінську громаду росіяни обстрілювали з міномета, 15 вибухів.

На територію Новослобідської громади росіяни скинули 2 міни.