Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали ВОГ и мины

В течение прошлого дня россияне совершили 31 обстрел территорий Сумской области, сбрасывали ВОГ и мины, атаковали неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 115 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии, миномета, дрона-камикадзе типа "FPV", сбрасывали ВОГ с БпЛА - 37 взрывов.

Краснопольскую громаду враг атаковал из миномета, артиллерии, также сбрасывал ВОГ с БпЛА. В общем - 50 взрывов.

По Середино-Будской общине россияне нанесли авиаудар НАР, 3 взрыва.

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На территорию Шалигинской громады враг сбросил 3 мины.

В Юнаковской громаде зафиксировали обстрел дроном-камикадзе типа "FPV", 3 взрыва.

По Белопольской громаде был обстрел из ПТУР, 2 взрыва.

Хотинскую громаду россияне обстреливали из миномета, 15 взрывов.

На территорию Новослободской громады россияне сбросили 2 мины.