Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW: "Ісламська держава" несе відповідальність за теракт у Підмосков’ї

Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 04:50
ISW: Ісламська держава несе відповідальність за теракт у Підмосков’ї
пожежа у Крокус Сіті Хол, скриншот відео

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), терористичне угруповання "Ісламська держава" причетне до теракту у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї.

Джерело: ISW

Деталі: Влада РФ заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.

Реклама:

Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами Росії.

За оцінками ISW, "Ісламська держава" (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".

ВІДЕО ДНЯ

Ключові висновки ISW за 23 березня:

  • Російська влада заявила, що заарештувала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня, в результаті якого, за повідомленнями влади РФ, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.
  • За оцінками ISW, ІДІЛ з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл".
  • Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Холл", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.
  • Російські ультранаціоналісти відреагували на напад повторенням типово ксенофобських закликів до антимігрантської політики, що відображає зростаючу напругу в російському суспільстві через погане поводження з мігрантами та вплив, який безправ'я мігрантів може мати на розширення життєздатної рекрутингової бази в Росії для салафітських джихадистських груп.
  • Російські джерела звинуватили українських військових у тому, що в ніч з 22 на 23 березня вони нібито завдали успішного удару з безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.
  • За повідомленнями, Росія затримує поставку двох систем протиповітряної оборони С-400 до Індії, що, ймовірно, пов'язано з обмеженнями у виробництві систем С-400 в Росії, зростаючою потребою в системах протиповітряної оборони для захисту міст і стратегічних підприємств Росії від ударів українських безпілотників, а також повідомленнями про погіршення відносин Росії з Індією.
  • Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Запорізької області.
  • Путін 23 березня підписав закон, який звільняє громадян від кримінальної відповідальності, якщо вони будуть призвані за мобілізацією або підпишуть контракт на військову службу.

Теми: Росіятероризмтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Найбільший страх у Маріуполі був стати трупом, який потім не знайдуть під завалами
Ракетний удар по Україні тривав більше двох годин: Росія атакувала Львівщину
Зеленський: Путін та інші покидьки намагаються звалити події в "Крокусі" на когось іншого
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: