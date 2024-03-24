ISW: "Ісламська держава" несе відповідальність за теракт у Підмосков’ї
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), терористичне угруповання "Ісламська держава" причетне до теракту у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї.
Джерело: ISW
Деталі: Влада РФ заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.
Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.
Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами Росії.
За оцінками ISW, "Ісламська держава" (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".
Ключові висновки ISW за 23 березня:
- Російська влада заявила, що заарештувала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Холл" 22 березня, в результаті якого, за повідомленнями влади РФ, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.
- За оцінками ISW, ІДІЛ з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Холл".
- Кремль, незважаючи на це, без доказів швидко спробував прив'язати українських осіб до нападу на "Крокус Сіті Холл", але досі не висунув офіційних звинувачень Україні у причетності до нападу.
- Російські ультранаціоналісти відреагували на напад повторенням типово ксенофобських закликів до антимігрантської політики, що відображає зростаючу напругу в російському суспільстві через погане поводження з мігрантами та вплив, який безправ'я мігрантів може мати на розширення життєздатної рекрутингової бази в Росії для салафітських джихадистських груп.
- Російські джерела звинуватили українських військових у тому, що в ніч з 22 на 23 березня вони нібито завдали успішного удару з безпілотника по російському нафтопереробному заводу в Самарській області.
- За повідомленнями, Росія затримує поставку двох систем протиповітряної оборони С-400 до Індії, що, ймовірно, пов'язано з обмеженнями у виробництві систем С-400 в Росії, зростаючою потребою в системах протиповітряної оборони для захисту міст і стратегічних підприємств Росії від ударів українських безпілотників, а також повідомленнями про погіршення відносин Росії з Індією.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Запорізької області.
- Путін 23 березня підписав закон, який звільняє громадян від кримінальної відповідальності, якщо вони будуть призвані за мобілізацією або підпишуть контракт на військову службу.