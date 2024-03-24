ISW: "Ісламська держава" несе відповідальність за теракт у Підмосков’ї

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), терористичне угруповання "Ісламська держава" причетне до теракту у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї.

Джерело: ISW

Деталі: Влада РФ заявила, що затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, причетних до теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня, в результаті якого, за даними російської влади, загинуло щонайменше 133 цивільних особи.

Реклама:

Російські джерела також поширили кадри, на яких російські силовики допитують осіб, що або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

Російські джерела переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану, а речник МВС Росії Ірина Волк заявила, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами Росії.

За оцінками ISW, "Ісламська держава" (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на "Крокус Сіті Хол".

ВІДЕО ДНЯ

Ключові висновки ISW за 23 березня: