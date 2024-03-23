"Ісламська держава" опублікувала фото своїх терористів, що збігається з фото ФСБ
Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.
Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на групу SITE і телеграм-канали
Деталі: "Ісламська держава" опублікувала заяву у зв'язку з терактом у "Крокус Сіті Холі", де назвала його "найжорстокішою атакою за останні роки". Це повідомлення опублікувало близьке до ІД агентство Amaq, передає група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах.
Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами і ємностями із запальною сумішшю. Перед атакою вони довгий час спостерігали за будівлею "Крокуса".
У повідомленні йдеться, що бойовики ІД збиралися напасти на "великий натовп християн". Члени угруповання підкреслили, що теракт був організований через війну, оголошену ІД країнами, які борються з ісламом.
Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків із кадру збігається з одягом затриманих, про яких звітувало ФСБ.
Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих і зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, трьох нападників ідентифіковано за знімком.
Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За останніми даними, загинуло 133 особи, більше 100 людей дістали поранень.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту.
- Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей.
- Глава Росії Володимир Путін повідомив, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.