"Ісламська держава" опублікувала фото своїх терористів, що збігається з фото ФСБ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувала фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.

Джерело: "Новая газета Европа" з посиланням на групу SITE і телеграм-канали

Деталі: "Ісламська держава" опублікувала заяву у зв'язку з терактом у "Крокус Сіті Холі", де назвала його "найжорстокішою атакою за останні роки". Це повідомлення опублікувало близьке до ІД агентство Amaq, передає група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах.

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Згідно з опублікованим повідомленням, троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у залі для глядачів, четвертий у цей час підпалював будівлю. Стверджується, що терористи були озброєні кулеметами, пістолетами і ємностями із запальною сумішшю. Перед атакою вони довгий час спостерігали за будівлею "Крокуса".

У повідомленні йдеться, що бойовики ІД збиралися напасти на "великий натовп християн". Члени угруповання підкреслили, що теракт був організований через війну, оголошену ІД країнами, які борються з ісламом.

Також було опубліковано фотографію з нападниками. The Insider зазначає, що колір, крій і принт на одязі двох із бойовиків із кадру збігається з одягом затриманих, про яких звітувало ФСБ.

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Телеграм-канал Brief опублікував знімки затриманих і зіставив їх із кадром, поширеним Amaq. Імовірно, трьох нападників ідентифіковано за знімком.

Як заявили в МВС РФ, четверо підозрюваних у скоєнні теракту є іноземними громадянами.

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