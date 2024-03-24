ISW: "Исламское государство" несет ответственность за теракт в Подмосковье
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), террористическая группировка "Исламское государство" причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.
Источник: ISW
Детали: Власти РФ заявили, что задержали четырех нападавших и еще семерых человек, причастных к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, в результате которого, по данным российских властей, погибли по меньшей мере 133 гражданских лица.
Российские источники также распространили кадры, на которых российские силовики допрашивают лиц, которые либо плохо говорят на русском языке, либо общаются через переводчиков.
Российские источники преимущественно утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана, а представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ни один из лиц, которые, по утверждению российских властей, совершили нападение, не является гражданином России.
По оценкам ISW, "Исламское государство" (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".
Ключевые выводы ISW за 23 марта:
- Российские власти заявили, что арестовали четырех нападавших и еще семерых человек, причастных к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, в результате которого, по сообщениям властей РФ, погибло по меньшей мере 133 гражданских лица.
- По оценкам ISW, ИГИЛ с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".
- Кремль, несмотря на это, без доказательств быстро попытался привязать украинских лиц к нападению на "Крокус Сити Холл", но до сих пор не выдвинул официальных обвинений Украине в причастности к нападению.
- Российские ультранационалисты отреагировали на нападение повторением типично ксенофобских призывов к антимигрантской политике, что отражает растущее напряжение в российском обществе из-за плохого обращения с мигрантами и влияние, которое бесправие мигрантов может иметь на расширение жизнеспособной рекрутинговой базы в России для салафитских джихадистских групп.
- Российские источники обвинили украинских военных в том, что в ночь с 22 на 23 марта они якобы нанесли успешный удар с беспилотника по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.
- По сообщениям, Россия задерживает поставку двух систем противовоздушной обороны С-400 в Индию, что, вероятно, связано с ограничениями в производстве систем С-400 в России, растущей потребностью в системах противовоздушной обороны для защиты городов и стратегических предприятий России от ударов украинских беспилотников, а также сообщениями об ухудшении отношений России с Индией.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и Донецка, а также в западной части Запорожской области.
- Путин 23 марта подписал закон, освобождающий граждан от уголовной ответственности, если они будут призваны по мобилизации или подпишут контракт на военную службу.