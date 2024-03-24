ISW: "Исламское государство" несет ответственность за теракт в Подмосковье

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), террористическая группировка "Исламское государство" причастна к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

Источник: ISW

Детали: Власти РФ заявили, что задержали четырех нападавших и еще семерых человек, причастных к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, в результате которого, по данным российских властей, погибли по меньшей мере 133 гражданских лица.

Реклама:

Российские источники также распространили кадры, на которых российские силовики допрашивают лиц, которые либо плохо говорят на русском языке, либо общаются через переводчиков.

Российские источники преимущественно утверждают, что все нападавшие являются гражданами Таджикистана, а представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ни один из лиц, которые, по утверждению российских властей, совершили нападение, не является гражданином России.

По оценкам ISW, "Исламское государство" (ИГИЛ) с большой вероятностью несет ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл".

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы ISW за 23 марта: