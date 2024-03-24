Львівщину атакували 20 ворожих ракет і 7 "Шахедів" – Садовий

Вночі 24 березня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Львівську область росіяни атакували 20 ракетами і 7 ударними БпЛА.

Джерело: Садовий у Телеграм

Пряма мова: "Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів.

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Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури".

Деталі: Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксували.

Що передувало: У ніч 24 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.