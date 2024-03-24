Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Львівщину атакували 20 ворожих ракет і 7 "Шахедів" – Садовий

Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 06:18
Львівщину атакували 20 ворожих ракет і 7 Шахедів – Садовий
фото із facebook Садового

Вночі 24 березня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Львівську область росіяни атакували 20 ракетами і 7 ударними БпЛА.

Джерело: Садовий у Телеграм

Пряма мова: "Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів.

Реклама:

Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури".

Деталі: Садовий додав, що у Львові прильотів не зафіксували.

Що передувало: У ніч 24 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Львівщинаракетний ударШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Львівщина
Нічна ворожа атака: пожежа на Львівщині та тисячі людей без тепла на Дніпропетровщині
На Львівщині працювала ППО
Врятували лише дзвіницю: на Львівщині згоріла дерев’яна церква ХІХ століття
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: