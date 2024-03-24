Львовскую область атаковали 20 вражеских ракет и 7 "Шахедов" – Садовый
Воскресенье, 24 марта 2024, 06:18
Ночью 24 марта городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что Львовскую область россияне атаковали 20 ракетами и 7 ударными БпЛА.
Источник: Садовый в Телеграмм
Прямая речь: "Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов.
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Цель – объекты критической инфраструктуры".
Детали: Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировали.
Что предшествовало: В ночь 24 марта глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о работе ППО в области.
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