Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Львовскую область атаковали 20 вражеских ракет и 7 "Шахедов" – Садовый

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 06:18
Львовскую область атаковали 20 вражеских ракет и 7 Шахедов – Садовый
фото из facebook Садового

Ночью 24 марта городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что Львовскую область россияне атаковали 20 ракетами и 7 ударными БпЛА.

Источник: Садовый в Телеграмм

Прямая речь: "Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов.

Реклама:

Цель – объекты критической инфраструктуры".

Детали: Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировали.

Что предшествовало: В ночь 24 марта глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о работе ППО в области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львовщинаракетный ударШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Львовщина
Ночная вражеская атака: пожар на Львовщине и тысячи людей без тепла на Днепропетровщине
На Львовщине работала ПВО
Спасли только колокольню: во Львовской области сгорела деревянная церковь ХІХ века
Последние новости
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
15:58
Мальчик получил контузию из-за обстрела в Запорожской области
Все новости...
Реклама: