Львовскую область атаковали 20 вражеских ракет и 7 "Шахедов" – Садовый

Ночью 24 марта городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что Львовскую область россияне атаковали 20 ракетами и 7 ударными БпЛА.

Источник: Садовый в Телеграмм

Прямая речь: "Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов.

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Цель – объекты критической инфраструктуры".

Детали: Садовый добавил, что во Львове прилетов не зафиксировали.

Что предшествовало: В ночь 24 марта глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о работе ППО в области.