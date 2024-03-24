КМВА: У Києві вдалося збити десяток ракет

Протиповітряна оборона над Києвом та в районі столиці вразила близько десяти ворожих ракет.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Деталі: За інформацією чиновників, противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, Саратовської області.

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Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку.

Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні сили.

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено: Пізніше у КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару в Києві зафіксували падіння уламків у двох районах столиці.

В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.

У Шевченківському районі – на території паркової зони і житлової забудови внаслідок чого зафіксували пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку.