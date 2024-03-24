Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КГВА: В Киеве удалось сбить десяток ракет

Алена ИвашкивВоскресенье, 24 марта 2024, 06:22
КГВА: В Киеве удалось сбить десяток ракет
ПВО, фото: Getty Images

Противовоздушная оборона над Киевом и в районе столицы поразила около десяти вражеских ракет. 

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: По информации чиновников, противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области. 

Реклама:

Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления. 

Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные силы.

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений. 

ВИДЕО ДНЯ

Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы. 

Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах столицы.

В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском районе - на территории парковой зоны и жилой застройки в результате чего зафиксировали повреждения фасада многоэтажного жилого дома.

Темы: Киевракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Киев
В Киеве и области работали силы ПВО
Более 35 тысяч киевлян прятались в метро этой ночью
На столичной Оболони снова упал кран на строительную площадку
Последние новости
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, горят квартиры, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
15:58
Мальчик получил контузию из-за обстрела в Запорожской области
Все новости...
Реклама: