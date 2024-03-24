КГВА: В Киеве удалось сбить десяток ракет
Противовоздушная оборона над Киевом и в районе столицы поразила около десяти вражеских ракет.
Источник: Киевская городская военная администрация
Детали: По информации чиновников, противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области.
Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления.
Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные силы.
По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.
Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.
Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах столицы.
В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений.
В Шевченковском районе - на территории парковой зоны и жилой застройки в результате чего зафиксировали повреждения фасада многоэтажного жилого дома.