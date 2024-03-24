КГВА: В Киеве удалось сбить десяток ракет

Противовоздушная оборона над Киевом и в районе столицы поразила около десяти вражеских ракет.

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: По информации чиновников, противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области.

Реклама:

Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления.

Точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные силы.

По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.

ВИДЕО ДНЯ

Зафиксировано падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.

Обновлено: Позже в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в Киеве зафиксировали падение обломков в двух районах столицы.

В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском районе - на территории парковой зоны и жилой застройки в результате чего зафиксировали повреждения фасада многоэтажного жилого дома.