Генштаб: На фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше – на Новопавлівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, 34 з них – на Новопавлівському напрямку.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

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Крім того, ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed" і крилаті ракети різних типів.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку захисники відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 34 рази намагався прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази також за підтримки авіації атакував позиції захисників у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та одному складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, 4 пункти управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 артилерійський засіб, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційну станцію окупантів.