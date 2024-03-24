Генштаб: На фронте произошло 75 боевых столкновений, больше всего – на Новопавловском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений, 34 из них - на Новопавловском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений.

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Кроме того, враг нанес 14 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed" и крылатые ракеты различных типов.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Середина-Буда, Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоново, Бологовка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка, Часов Яр, Дачное, Дружба, Уманское, Семеновка, Новобахмутовка, Жданово, Очеретино, Бердичи, Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, Угледар, Старомайорское, Макаровка Донецкой области; Роботино, Малиновка, Малая Токмачка, Степное Запорожской области; Токаревка, Тягинка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении защитники отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Роздоловка, Веселое, Спорное Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Константиновка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 34 раза пытался прорвать украинскую оборону.

На Ореховском направлении враг 4 раза также при поддержке авиации атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра и за прошедшие сутки совершил 2 безуспешные атаки позиций украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и одному составу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 4 пункта управления, 2 средства противовоздушной обороны, 1 артиллерийское средство, 1 станцию РЭБ и 1 радиолокационную станцию оккупантов.