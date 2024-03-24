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Захисники знищили ще 990 окупантів і 24 ворожих танки

Ольга Глущенко Неділя, 24 березня 2024, 07:34
Захисники знищили ще 990 окупантів і 24 ворожих танки
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу окупанти втратили ще 990 вояк, 24 танки і 44 артсистеми ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 436750 (+990) осіб,
  • танків ‒ 6876 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13158 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10855 (+44) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 1992 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14407 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.

Теми: втрати у війнівійна
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