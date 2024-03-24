Защитники уничтожили еще 990 оккупантов и 24 вражеских танка
Воскресенье, 24 марта 2024, 07:34
За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 990 воинов, 24 танка и 44 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:
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личного состава – около 436750 (+990) чел,
танков – 6876 (+24) ед,
боевых бронированных машин – 13158 (+28) ед,
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артиллерийских систем – 10855 (+44) ед,
РСЗО – 1018 (+0) ед,
средств ПВО – 723 (+0) ед,
самолетов – 347 (+0) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47) ед,
крылатых ракет – 1992 (+0),
кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 14407 (+63) ед,
специальной техники – 1778 (+10) ед.