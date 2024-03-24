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Защитники уничтожили еще 990 оккупантов и 24 вражеских танка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 07:34
Защитники уничтожили еще 990 оккупантов и 24 вражеских танка
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки оккупанты потеряли еще 990 воинов, 24 танка и 44 артсистемы врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.03.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 436750 (+990) чел,

танков – 6876 (+24) ед,

боевых бронированных машин – 13158 (+28) ед,

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артиллерийских систем – 10855 (+44) ед,

РСЗО – 1018 (+0) ед,

средств ПВО – 723 (+0) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 8510 (+47) ед,

крылатых ракет – 1992 (+0),

кораблей/катеров – 26 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 14407 (+63) ед,

специальной техники – 1778 (+10) ед.

Темы: потери в войневойна
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