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Над Україною збили 43 повітряні цілі

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 08:28
Над Україною збили 43 повітряні цілі
ПС

У ніч на 24 березня українські сили ППО збили 18 ракет та 25 "Шахедів", запущених росіянами.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: За даними військових, окупанти атакували 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з російського Енгельса та 28 ударними БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та окупованого мису Чауда.

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Дослівно: "Внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей".

Теми: Повітряні сили ЗСУППОШахедракетний удар
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