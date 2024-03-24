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Над Украиной сбили 43 воздушные цели

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 марта 2024, 08:28
Над Украиной сбили 43 воздушные цели
ПС

В ночь на 24 марта украинские силы ПВО сбили 18 ракет и 25 "Шахедов", запущенных россиянами.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: По данным военных, оккупанты атаковали 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из российского Энгельса и 28 ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного мыса Чауда.

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Дословно: "В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей".

Темы: Воздушные силы ВСУПВОШахедракетный удар
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