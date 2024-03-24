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Росіяни вдарили "Кинджалами" по Львівщині

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 10:19
Росіяни вдарили Кинджалами по Львівщині
міг-31, фото: rg

Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами".

Джерело: очільник Львівщини Максим Козицький

Деталі: за його словами, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

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Пряма мова Козицького: "Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку.

Вони встигли переміститися у безпечне місце".

Нагадаємо: Вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.

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Теми: Львівщинаракетний удар
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