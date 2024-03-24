Росіяни вдарили "Кинджалами" по Львівщині
Неділя, 24 березня 2024, 10:19
Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "Кинджалами".
Джерело: очільник Львівщини Максим Козицький
Деталі: за його словами, попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.
Реклама:
Пряма мова Козицького: "Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку.
Вони встигли переміститися у безпечне місце".
Нагадаємо: Вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через чотири МіГи росіян у повітрі.
ВІДЕО ДНЯ