Россияне ударили "Кинжалами" по Львовской области
Воскресенье, 24 марта 2024, 10:19
Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами".
Источник: глава Львовщины Максим Козицкий
Детали: по его словам, предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.
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Прямая речь Козицкого: "Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке.
Они успели переместиться в безопасное место".
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