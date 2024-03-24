Россияне ударили "Кинжалами" по Львовской области

Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами".

Источник: глава Львовщины Максим Козицкий

Детали: по его словам, предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

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Прямая речь Козицкого: "Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке.

Они успели переместиться в безопасное место".