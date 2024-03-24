Британія застерегла Путіна від використання теракту, щоб посилити війну – ЗМІ

У Великій Британії застерегли лідера Кремля Володимира Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.

Джерело: співрозмовник з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду, в коментарі The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: Путін у суботу заявив, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

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"Відчайдушне прагнення Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, удаючи, що в Росії немає інакомислення", – заявив співрозмовник видання.

"Він (Путін) не повинен використовувати цей вигаданий зв'язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні", – додало джерело.

Алісія Кернс, голова Комітету у закордонних справах Палати громад, зазначила, що російські медіа-канали поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств.

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"Немає жодних ознак будь-якого зв'язку (теракту) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність", – сказала Кернс.

Нагадаємо: Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини. Україна заперечувала свою причетність до атаки.

Цю оцінку підтримали Сполучені Штати, які кілька тижнів тому попередили про неминучу терористичну атаку в Москві.

У Білому домі заявили, що ніщо не вказує на причетність України до стрілянини у концертному залі.