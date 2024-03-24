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Британия предостерегла Путина от использования теракта, чтобы усилить войну - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 11:19
Британия предостерегла Путина от использования теракта, чтобы усилить войну - СМИ
путин после теракта, скриншот

В Великобритании предостерегли лидера Кремля Владимира Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.

Источник: собеседник по вопросам безопасности в британском правительстве, занимающий высокую должность, которого цитирует The Telegraph, "Европейская правда"

Детали: Путин в субботу заявил, якобы для подозреваемых в теракте подготовили "окно" для перехода границы с Украиной.

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"Отчаянное стремление Путина переложить все это на Украину не удивительно, поскольку он пытается еще больше обмануть российский народ, делая вид, что в России нет инакомыслия", – заявил собеседник издания. 

"Он (Путин) не должен использовать эту вымышленную связь как любое оправдание для интенсификации своей незаконной войны в Украине", – добавил источник.

Алисия Кернс, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин, отметила, что российские медиа-каналы распространили фейковые видеозаписи с украинскими чиновниками, пытаясь обвинить Украину и предоставить Путину повод для дальнейших зверств.

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"Нет никаких признаков какой-либо связи (теракта) с Украиной, а также никаких достоверных оснований предполагать их причастность", – сказала Кернс.

Напомним: Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 133 человека. Украина отрицала свою причастность к атаке. 

Эту оценку поддержали Соединенные Штаты, которые несколько недель назад предупредили о неизбежной террористической атаке в Москве. 

В Белом доме заявили, что ничто не указывает на причастность Украины к стрельбе в концертном зале. 

Темы: ВеликобританияПутинтеракт
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