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Розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 24 березня 2024, 13:18
Розвідка Британії повідомила про відновлення росіянами залізниці в районі Донецька
фото ілюстративне: тасс

Розвідувальний підрозділ Міноборони Британії у свіжому огляді російсько-української війни проаналізував ситуацію з будівництвом Росією залізничної лінії через тимчасово окуповані території України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Оглядачі відзначили, що 18 березня глава Кремля Владімір Путін згадав про будівництво залізничної лінії з Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України аж до Криму. 

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За словами Путіна, нова лінія у підсумку повинна досягти Севастополя і покликана забезпечити дублювання Керченського мосту. 

Путін також заявив, що перша завершена ділянка залізниці відновлює доступ до Бердянська. Це залізничне сполучення проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії.

Нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км і була побудована за вісім місяців, йдеться в огляді. Вона майже напевне є одним з найбільших інфраструктурних проєктів Росії на тимчасово окупованих територіях України, зазначили в МО Британії. Ця гілка відновлює залізничне сполучення, перерване бойовими діями у районі Донецька.

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Цілком ймовірно, що однією з головних цілей нової лінії буде підтримка російської активності в Маріуполі. 

У цьому портовому місті, зруйнованому Росією у 2022 році, розташований металургійний комбінат "Азовсталь" та інші об'єкти важкої промисловості, які, хоча наразі серйозно пошкоджені, Росія може спробувати відремонтувати та експлуатувати в майбутньому, наголосили британські оглядачі.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об'єкти нафтопереробної галузі від українських ударів.

Розвідка Великої Британії також проаналізувала відновлення Росією повітряних ударів по Україні із застосуванням дальньої авіації.

Теми: залізницяокупаціяРосія
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