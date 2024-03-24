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Разведка Британии сообщила о возобновлении россиянами железной дороги в районе Донецка

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 24 марта 2024, 13:18
Разведка Британии сообщила о возобновлении россиянами железной дороги в районе Донецка
фото иллюстративное: тасс

Разведывательное подразделение Минобороны Великобритании в свежем обзоре российско-украинской войны проанализировало ситуацию со строительством Россией железнодорожной линии через временно оккупированные территории Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Обозреватели отметили, что 18 марта глава Кремля Владимир Путин упомянул о строительстве железнодорожной линии из Ростова-на-Дону на юге России через временно оккупированные территории Украины до Крыма. 

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По словам Путина, новая линия в итоге должна достичь Севастополя и призвана обеспечить дублирование Керченского моста. 

Путин также заявил, что первый завершенный участок железной дороги восстанавливает доступ к Бердянску. Это железнодорожное сообщение проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия.

Новая железнодорожная линия к югу от Донецка имеет длину почти 60 км и была построена за восемь месяцев. Она почти наверняка является одним из крупнейших инфраструктурных проектов России на временно оккупированных территориях Украины, отметили в МО Великобритании. Эта ветка восстанавливает железнодорожное сообщение, прерванное боевыми действиями в районе Донецка.

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Вполне вероятно, что одной из главных целей новой линии будет поддержка российской активности в Мариуполе. 

В этом портовом городе, разрушенном Россией в 2022 году, расположен металлургический комбинат "Азовсталь" и другие объекты тяжелой промышленности, которые, хотя сейчас серьезно повреждены, Россия может попытаться отремонтировать и эксплуатировать в будущем, отметили британские обозреватели.

Железная дорога в Крым, которую Россия строит на оккупированной территории, является "значимой целью" для украинских войск, заявили ранее в ГУР.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.

Разведка Великобритании также проанализировала возобновление Россией воздушных ударов по Украине с применением дальней авиации.

Темы: железная дорогаоккупацияРосcия
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