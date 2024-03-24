Одещина: людей просять не навантажувати електромережу, щоб не було відключень
Неділя, 24 березня 2024, 13:49
Жителів Одеської області просять не перенавантажували електромережу, оскільки це може призвести до планових відключень з технічних причин.
Джерело: Одеська ОВА
Деталі: Енергетики звертаються з проханням знизити навантаження на мережі, щоб остаточно привести енергосистему до нормального стану.
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Дослівно: "Не користуйтесь одночасно потужними електричними пристроями, за можливості вмикайте прилади не в пікові години".
Деталі: В ОВА також підтвердили, що вночі атакував дронами Ізмаїльський район, завдав шкоди припортовій інфраструктурі.
Влада просить жителів Одещини реагувати на повітряну тривогу.
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