Одесская область: людей просят не нагружать электросеть, чтобы не было отключений
Воскресенье, 24 марта 2024, 13:49
Жителей Одесской области просят не перегружать электросеть, поскольку это может привести к плановым отключениям по техническим причинам.
Источник: Одесская ОГА
Детали: Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние.
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Дословно: "Не пользуйтесь одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включайте приборы не в пиковые часы".
Детали: В ОГА также подтвердили, что ночью атаковал дронами Измаильский район, нанес ущерб припортовой инфраструктуре.
Власти просят жителей Одесской области реагировать на воздушную тревогу.
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