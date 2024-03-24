Одесская область: людей просят не нагружать электросеть, чтобы не было отключений

Жителей Одесской области просят не перегружать электросеть, поскольку это может привести к плановым отключениям по техническим причинам.

Источник: Одесская ОГА

Детали: Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние.

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Дословно: "Не пользуйтесь одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включайте приборы не в пиковые часы".

Детали: В ОГА также подтвердили, что ночью атаковал дронами Измаильский район, нанес ущерб припортовой инфраструктуре.

Власти просят жителей Одесской области реагировать на воздушную тревогу.