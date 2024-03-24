Росіяни вночі пошкодили припортову інфраструктуру

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну, в тому числі й Одеську область, та пошкодили припортову інфраструктуру.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Військові наголошують, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

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Двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, 1 - на Херсонщині.

Дослівно: "На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередач.

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Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі".