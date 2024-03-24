Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вночі пошкодили припортову інфраструктуру

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 09:02
Росіяни вночі пошкодили припортову інфраструктуру
порт одеської області, фото ілюстративне: wikipedia

У ніч на 24 березня російські окупанти атакували Україну, в тому числі й Одеську область, та пошкодили припортову інфраструктуру.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Військові наголошують, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч.

Реклама:

Двома хвилями ворог спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровщини.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, 1 - на Херсонщині.

Дослівно: "На Дніпропетровщині ворог намагався атакувати об'єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Повернувся ворог і до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі".

Теми: Одеська областьпорти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Одеська область
Ворог вдарив балістикою по Одещині, виникла пожежа
ДПСУ спіймала 8 чоловіків: у костюмах хімзахисту намагались втекти через Кучурганський лиман
На Одещині "Шахеди" пошкодили два агропідприємства
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: