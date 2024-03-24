Росіяни на 40% збільшили застосування FPV-дронів проти цивільних на Півдні

Російські окупанти у суботу застосували 234 FPV-дрони у межах прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, збільшивши їх кількість майже на 40%, у порівнянні з минулою добою.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Також ворог застосував 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

Реклама:

Дослівно: "І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15% щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ.

Унаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи".