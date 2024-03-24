Россияне на 40% увеличили применение FPV-дронов против гражданских на Юге

Российские оккупанты в субботу применили 234 FPV-дрона в пределах прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, увеличив их количество почти на 40%, по сравнению с прошлыми сутками.

Источник: Силы обороны Юга

Детали: Также враг применил 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 269 осколочных боеприпасов.

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Дословно: "И здесь устойчивая тенденция к увеличению минимум на 15% ежесуточно. Но против них достаточно удачно работает наша РЭБ.

В результате применения дронов и разрывных боеприпасов ранены 3 гражданских лица".