Росіяни обстріляли житловий квартал Красногорівки: 3 поранених

Внаслідок обстрілів Красногорівки на Донеччині у неділю поранено двох жінок і чоловіка.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "24 березня 2024 року, близько 09:30, окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл житлової забудови м. Красногорівка. Від ворожої атаки зазнали поранень двоє жінок 57 й 64 років.

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Вже через годину російська армія нанесла авіаудар по цьому ж кварталу, внаслідок чого отримав поранення 70-річний чоловік.

Усіх постраждалих з саднами, осколковими пораненнями й забоями доставлено до медичного закладу".

Деталі: За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).