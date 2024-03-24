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Россияне обстреляли жилой квартал Красногоровки: 3 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 17:29
Россияне обстреляли жилой квартал Красногоровки: 3 раненых
Красногоровка в Донецкой области, скриншот deepstatemap

В результате обстрелов Красногоровки Донецкой области в воскресенье ранены две женщины и мужчина.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "24 марта 2024 года, около 09:30, оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел жилой застройки г. Красногоровка. От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет.

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Уже через час российская армия нанесла авиаудар по этому же кварталу, в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.

Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение".

Детали: Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Темы: Донецкая областьвойна
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