Россияне обстреляли жилой квартал Красногоровки: 3 раненых
В результате обстрелов Красногоровки Донецкой области в воскресенье ранены две женщины и мужчина.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Дословно: "24 марта 2024 года, около 09:30, оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел жилой застройки г. Красногоровка. От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет.
Уже через час российская армия нанесла авиаудар по этому же кварталу, в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.
Все пострадавшие с ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение".
Детали: Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).