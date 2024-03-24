У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету: був би ризик для місцевих

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський пояснив, що російську ракету в ніч на неділю не збили, бо розуміли, що вона покине повітряний простір Польщі, а спроба збити ракету становила б ризик для місцевого населення.

Джерело: Горишевський, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Речник пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

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"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір" – зазначив Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів – бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", – сказав він.

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Як зазначив Горишевський, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16.

"Саме оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений приймати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу прийняття рішення", – зауважив він.

Горишевський також сказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу.

"Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу" – сказав речник.

Що передувало: У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Польща проінформувала про інцидент союзників по НАТО та заявила, що вимагатиме у Росії пояснень.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.