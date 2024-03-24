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В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету: был бы риск для местных

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 20:11
В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету: был бы риск для местных
флаг Польши, фото Pixabay

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский объяснил, что российскую ракету в ночь на воскресенье не сбили, потому что понимали, что она покинет воздушное пространство Польши, а попытка сбить ракету составила бы риск для местного населения.

Источник: Горышевский, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Спикер пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, принял командующий оперативного командования Вооруженных сил. 

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"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", – отметил Горишевский.

По его словам, попытка сбить ракету представляла бы больший риск для местных жителей. 

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов – боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты", – сказал он.

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Как отметил Горышевский, если бы ракета летела вглубь Польши, могло бы быть принято решение о ее сбивании очередными парами самолетов F-16.

"Именно оперативный командующий Вооруженных сил оценивает ситуацию и уполномочен принимать такое решение. С другой стороны, пилот истребителя, даже получив разрешение на сбивание такой ракеты, может не сделать этого в ситуации, когда понимает, что ее обломки могут упасть на больницу или школу. Место падения ракеты также имеет значение для процесса принятия решения", – отметил он.

Горишевский также сказал, что Россия намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада.

"Украинская противовоздушная оборона осознала, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада", – сказал спикер.

Что предшествовало: В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд. 

Польша проинформировала об инциденте союзников по НАТО и заявила, что потребует у России объяснений.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: Польшаракетный ударРосcияПВО
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