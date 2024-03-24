Зеленський: За тиждень РФ випустила по Україні майже 190 ракет і 140 "Шахедів"

Протягом тижня Росія застосувала проти України близько 190 ракет, 140 "Шахедів" і 700 керованих авіабомб.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "Шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб".

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Деталі: Зеленський наголосив, що за понад 2 роки повномасштабної війни не було жодного тижня, коли б Росія утрималась від терору.

"І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать", – сказав президент.

Він також подякував Силам оборони, які "мінусують" російський потенціал війни.

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"Що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій", – наголосив Зеленський.