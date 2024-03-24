Зеленский: За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 140 "Шахедов"

В течение недели Россия применила против Украины около 190 ракет, 140 "Шахедов" и 700 управляемых авиабомб.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "За эту неделю, с понедельника и до сегодняшнего дня, российские террористы применили почти 190 ракет различных типов и почти 140 "Шахедов". Еще почти 700 управляемых авиабомб".

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Детали: Зеленский отметил, что за более чем 2 года полномасштабной войны не было ни одной недели, когда бы Россия воздержалась от террора.

"И мы делаем все возможное, чтобы наш вполне справедливый ответ на этот террор оккупационный контингент чувствовал так же - каждую неделю, каждый день. Спасибо всем нашим героям, которые уничтожают логистику на оккупированной территории. Которые очищают Крым и Черное море от присутствия оккупанта. Это сложная задача, но постепенно наши воины ее выполняют. Все это видят", - сказал президент.

Он также поблагодарил Силы обороны, которые "минусуют" российский потенциал войны.

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"Чем меньше путинская система заработает денег, чем сильнее будут санкции против нее и физическое уничтожение российского потенциала войны, тем быстрее Украина, наша Европа и весь мир снова почувствуют спокойствие", - подчеркнул Зеленский.