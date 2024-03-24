Зеленський і прем’єр Іспанії домовилися прискорити підготовку безпекової угоди
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час телефонної розмови домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між країнами.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Щойно провів змістовну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги.
Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією".
Деталі: Крім того, співрозмовники приділили особливу увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.