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Зеленский и премьер Испании договорились ускорить подготовку соглашения по безопасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 21:39
Зеленский и премьер Испании договорились ускорить подготовку соглашения по безопасности
Зеленский и Санчес, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во время телефонного разговора договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между странами.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Только что провел содержательный разговор с премьер-министром Педро Санчесом. Поблагодарил Испанию за мощную поддержку, в частности за недавний значительный пакет военной помощи.

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Обсудили потребность Украины в усилении противовоздушной обороны. Также сосредоточились на двустороннем сотрудничестве и сотрудничестве на уровне ЕС. Договорились ускорить работу над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Испанией".

Детали: Кроме того, собеседники уделили особое внимание предстоящему первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и договорились работать вместе, чтобы поощрить больше стран Глобального Юга принять в нем участие.

Темы: ЗеленскийИспаниягарантии безопасности
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