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Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці

Катерина ТищенкоНеділя, 24 березня 2024, 23:12
Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
ДніпроГЕС після удару, фото з Telegram Дениса Шмигаля

Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.

Джерело: гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону в неділю

Пряма мова: "Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію".

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Деталі: Коваленко пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми – генеруючій і розподільчій.

"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина – ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - пояснив він.

За словами Коваленка, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.

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"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - сказав він.

Коваленко також допускає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.

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Передісторія:

  • Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС. Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.
  • На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.
  • Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії. Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.
  • У Харкові через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.
  • 24 березня ДТЕК повідомив про введення графіків стабілізаційниих відключень в Одесі і про екстрені відключення в Кривому Розі. 

Теми: енергетикаракетний ударДТЕК
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