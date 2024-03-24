Гендиректор Yasno: ДТЕК втратив 50% генеруючих потужностей, відновлення займе місяці
Внаслідок масованої атаки росіян на українську енергосистему 22 березня група ДТЕК втратила близько половини своїх генеруючих потужностей.
Джерело: гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону в неділю
Пряма мова: "Група ДТЕК втратила 50% своїх генеруючих потужностей. Можна сказати вже офіційно цю інформацію".
Деталі: Коваленко пояснив, що ця атака була небезпечною, оскільки росіяни били по двох частинах української енергосистеми – генеруючій і розподільчій.
"Уразили декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ була вражена, і був вражений гідрогенеруючий об’єкт. Друга частина – ворог дуже багато влучив у мережеві вузли "Укренерго", трансформатори і т.д… Ця атака одночасно руйнує можливість системи передавати електроенергію і занижує наші можливості генерації", - пояснив він.
За словами Коваленка, ще кілька днів знадобиться для оцінки термінів відновлення та коштів, які на це потрібні.
"Відновлення займе не день, не тиждень і навіть не місяць, це займе місяці", - сказав він.
Коваленко також допускає, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки Україна не зможе виробляти її в достатньому обсязі.
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Передісторія:
- Унаслідок ракетної атаки 22 березня є влучання по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС. Водночас в "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.
- На Дніпровській ГЕС вдалося запустити частину обладнання, але електрику станція поки не виробляє.
- Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії. Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.
- У Харкові через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.
- 24 березня ДТЕК повідомив про введення графіків стабілізаційниих відключень в Одесі і про екстрені відключення в Кривому Розі.