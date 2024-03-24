Гендиректор Yasno: ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы

Вследствие массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Источник: гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей. Можно сказать уже официально эту информацию".

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Детали: Коваленко объяснил, что эта атака была опасной, поскольку россияне били по двум частям украинской энергосистемы – генерирующей и распределительной.

"Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть – враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д... Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - пояснил он.

По словам Коваленко, еще несколько дней понадобится для оценки сроков восстановления и средств, которые на это нужны.

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"Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы", - сказал он.

Коваленко также допускает, что летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку Украина не сможет производить ее в достаточном объеме.

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