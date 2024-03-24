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Гендиректор Yasno: ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 23:12
Гендиректор Yasno: ДТЭК потерял 50% генерирующих мощностей, восстановление займет месяцы
ДнепроГЭС после удара, фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Вследствие массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

Источник: гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона в воскресенье

Прямая речь: "Группа ДТЭК потеряла 50% своих генерирующих мощностей. Можно сказать уже официально эту информацию".

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Детали: Коваленко объяснил, что эта атака была опасной, поскольку россияне били по двум частям украинской энергосистемы – генерирующей и распределительной.

"Поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть – враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д... Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - пояснил он.

По словам Коваленко, еще несколько дней понадобится для оценки сроков восстановления и средств, которые на это нужны.

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"Восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы", - сказал он.

Коваленко также допускает, что летом может возникнуть дефицит электроэнергии, поскольку Украина не сможет производить ее в достаточном объеме.

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Предыстория:

  • В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз, на станции работают аварийные службы и ГСЧС. В то же время в "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.
  • На Днепровской ГЭС удалось запустить часть оборудования, но электричество станция пока не производит.
  • В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.
  • В Харькове из-за обстрелов были уничтожены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.
  • 24 марта ДТЭК сообщил о введении графиков стабилизационных отключений в Одессе и об экстренных отключениях в Кривом Роге.

Темы: энергетикаракетный ударДТЭК
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