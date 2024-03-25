У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС: зупинилися два енергоблоки
У ніч на понеділок в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, телеграм-канал "Это Ростов"
Деталі: Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.
Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти.
Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.
У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС
Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024ВІДЕО ДНЯ
На відео видно вибухи, після них почалася пожежа.
Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.
Довідково:
- Новочеркаська ГРЕС (державна районна електростанція) - це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.