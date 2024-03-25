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У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС: зупинилися два енергоблоки

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 04:08
У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС: зупинилися два енергоблоки
Новочеркаська ДРЕС, фото: Вікіпедія

У ніч на понеділок в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, телеграм-канал "Это Ростов"

Деталі: Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.

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Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти.

Потім було чутно  вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС. 

На відео видно вибухи, після них почалася пожежа.

Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.

Довідково:

  • Новочеркаська ГРЕС (державна районна електростанція) - це найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС електростанція у Ростовській області.

Теми: Росіябезпілотникиенергетика
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