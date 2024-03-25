У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС: зупинилися два енергоблоки

У ніч на понеділок в Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції Новочеркаської Державної районної електростанції. Два енергоблоки ДРЕС тимчасово виведені з експлуатації.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв, телеграм-канал "Это Ростов"

Деталі: Велика електростанція на півдні Росії, ймовірно, атакована дронами.

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Місцеві мешканці повідомили про звуки польоту дронів над областю, їх було не меншне десяти.

Потім було чутно вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.

У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС

Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht ВІДЕО ДНЯ March 25, 2024

На відео видно вибухи, після них почалася пожежа.

Через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.

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