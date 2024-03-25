В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока
В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, телеграм-канал "Это Ростов"
Детали: Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.
Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.
Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.
У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС
Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 25, 2024ВИДЕО ДНЯ
На видео видно взрывы, после них начался пожар.
Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.
Справочно:
- Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) - это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.