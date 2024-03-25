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В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 04:08
В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока
Новочеркасская ГРЭС, фото: Википедия

В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, телеграм-канал "Это Ростов"

Детали: Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

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Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.

Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС. 

На видео видно взрывы, после них начался пожар.

Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Справочно:

  • Новочеркасская ГРЭС (государственная районная электростанция) - это крупнейшая теплоэлектростанция и вторая по мощности после Ростовской АЭС электростанция в Ростовской области.

Темы: Росcиябеспилотникиэнергетика
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