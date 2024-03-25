В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока

В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, телеграм-канал "Это Ростов"

Детали: Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами.

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Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.

Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

У Росії безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС

Джерело: Telegram "Это Ростов" pic.twitter.com/B1ZFz0rjht ВИДЕО ДНЯ March 25, 2024

На видео видно взрывы, после них начался пожар.

Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Справочно: