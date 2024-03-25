Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією
Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.
Джерело: Польське радіо
Деталі: Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.
Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.
Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.
Пряма мова Салітри: "Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан".
Ще деталі: Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.
Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.
Передісторія:
- 24 березня стало відомо, що польські фермери зовсім не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".
- У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".
- 20 березня посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".
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