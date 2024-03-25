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Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією 

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 05:30
Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією 
Акція протесту польських фермерів, фото: Rafał Mekler/facebook

Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.

Джерело: Польське радіо

Деталі: Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

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Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії. 

Пряма мова Салітри: "Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан".

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Ще деталі: Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. 

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Передісторія:

  • 24 березня стало відомо, що польські фермери зовсім не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".
  • У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".
  • 20 березня посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

Читайте також: Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь.

Теми: Польща
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