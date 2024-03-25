Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією 

Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.

Джерело: Польське радіо

Деталі: Фермери призупинили акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Реклама:

Тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

Пряма мова Салітри: "Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан".

ВІДЕО ДНЯ

Ще деталі: Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Передісторія:

24 березня стало відомо, що польські фермери зовсім не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин – Устилуг".

20 березня посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

Читайте також: Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь.