Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией 

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 05:30
Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией 
Акция протеста польских фермеров, фото: Rafał Mekler/facebook

Польские фермеры решили прекратить акцию протеста на границе с Россией из-за грядущих пасхальных праздников.

Источник: Польское радио

Детали: Фермеры приостановили акцию протеста на границе с Российской Федерацией в Гжехотках, которую они начали в среду, 20 марта.

Реклама:

Тогда аграрии заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты был удивлен тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из России. 

Прямая речь Салитры: "Европейский Союз еще не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество. Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией постоянно продолжается. Перевозят много чего, в частности везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан".

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: Несмотря на это организаторы акции рассказали, что блокаду границы прекращают в связи с грядущими пасхальными праздниками. 

Ранее протестующие были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы минимум на месяц.

Предыстория:

Читайте также: Как Польша наращивает торговлю с Россией через Беларусь.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Польша
Спикер Сейма не исключил, что ракеты РФ и дальше будут залетать в Польшу, пока в Украине война
В Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету: был бы риск для местных
ГПСУ: Поляки полностью заблокировали движение грузовиков на выезд из Украины на двух КПП
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: