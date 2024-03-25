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Папа Римський: знищення інфраструктури в Україні загрожує гуманітарною катастрофою

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 06:40
Папа Римський: знищення інфраструктури в Україні загрожує гуманітарною катастрофою
Папа Римський Франциск, фото: Vatican News

Папа Франциск у Ватикані згадав про "стражденну Україну" заявив, що нищення критичної інфраструктури в країні загрожує гуманітарною катастрофою.

Джерело: Vatican News

Деталі: Завершуючи богослужіння на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, Папа Франциск закликав не забувати у своїх молитвах про "стражденну Україну" і тих, хто опинився без електропостачання через нещодавні обстріли інфраструктурних об’єктів.

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Пряма мова: "Молімося за всіх наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни; в особливий спосіб я маю на думці стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, крім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи. Будь ласка, не забуваймо про Україну-мученицю і згадаймо також про Газу, яка дуже страждає, і про численні інші місця, де точиться війна".

Теми: Папа Римський
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