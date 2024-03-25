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Папа Римский: уничтожение инфраструктуры в Украине грозит гуманитарной катастрофой

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 06:40
Папа Римский: уничтожение инфраструктуры в Украине грозит гуманитарной катастрофой
Папа Римский Франциск, фото: Vatican News

Папа Франциск в Ватикане заявил, что уничтожение критической инфраструктуры в Украине грозит гуманитарной катастрофой.

Источник: Vatican News

Детали: Завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, Папа Франциск призвал не забывать в своих молитвах о страдающей Украине и тех, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов.

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Прямая речь: "Давайте молиться за всех наших братьев и сестер, страдающих в результате войны; в особый способ я имею в виду страждущую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что вызывают смерть и страдания, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы. Пожалуйста, давайте не будем забывать об Украине-мученице и вспомним также о Газе, которая очень страдает, и о многочисленных других местах, где идет война".

Темы: Папа Римский
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