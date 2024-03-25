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Росіяни штурмують 7 напрямків фронту, за добу 60 бойових зіткнень - Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 березня 2024, 07:20
Росіяни штурмують 7 напрямків фронту, за добу 60 бойових зіткнень - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські загарбники атакували 7 напрямків фронту, найактивніше штурмували Новопавлівський напрямок, загалом відбулося 60 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
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