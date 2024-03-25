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Россияне штурмуют 7 направлений фронта, за сутки 60 боевых столкновений - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 07:20
Россияне штурмуют 7 направлений фронта, за сутки 60 боевых столкновений - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 7 направлений фронта, активнее всего штурмовали Новопавловское направление, всего произошло 60 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 8 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Темы: войнаВооруженные силыУкраинаРосcия
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